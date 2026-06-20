Почти 100 домов в Ростове остаются без горячей воды

Горячая вода в дома подается по мере устранения дефектов. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону после обещанного срока горячая вода в ряде домов так и не появилась. Причина — в гидравлических испытаниях, на теплосетях выявляются новые дефекты, требующие ремонта. Об этом сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

— На данный момент порядка 90 домов остаются без горячего водоснабжения, большинство из них находятся в западной части города. Работы ведутся на Батуринской, Извилистой, Тружеников, Коммунистическом, Стачки, Каширской, Жмайлова, Прогрессивной, 2-й Краснодарской. Задействовано 13 бригад, это 45 человек, — рассказала Антонина Пшеничная.

По словам министра, горячая вода в дома подается по мере устранения дефектов. Затем ситуацию должны контролировать управляющие организации домов. Завершить ремонт и возобновить подачу горячей воды планируют в течение следующей недели.

Также с 15 июня новый этап гидравлических испытаний начали в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах. Там под отключение попали 703 жилых дома. В этом случае работы на коммуникациях должны выполнить к 6 июля.

Антонина Пшеничная напомнила: если горячая вода отсутствует дольше заявленного срока, нужно сначала обратиться в управляющую организацию, там обязаны предоставить оперативную информацию. Также можно позвонить на горячие линии департамента ЖКХ и энергетики, ООО «Ростовские тепловые сети» или АО «Теплокоммунэнерго».

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Телефоны ОИДЦ Департамента ЖКХ и энергетики: «05», 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98;

Телефон ООО «Ростовские тепловые сети»: +7 (863) 234-89-44;

Телефон АО «Теплокоммунэнерго»: +7 (863) 285-06-66.

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