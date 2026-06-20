В Ростове осудят мужчину за убийство бывшей супруги

Задержанный находится под стражей, дело передали в суд. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону 43-летний мужчина предстанет перед судом за убийство бывшей супруги. Обвинительное заключение уже утвердили в прокуратуре Пролетарского района донской столицы.

— Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Также информацию по делу уточнили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, в конце августа 2025 года мужчина в машине вместе со своей бывшей супругой начал ссору из ревности. Когда женщина уснула на переднем сиденье, он перекрыл ей доступ воздуха. Жертва умерла от механической асфиксии. Потом мужчина перенес тело в овраг в лесополосе на левом берегу реки Дон.

—В ходе расследования обвиняемый, изначально отрицавший причастность, под давлением собранных улик признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах убийства, — добавили в СК.

Сейчас задержанный находится под стражей.

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