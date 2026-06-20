Гориллы поселились в Ростовском зоопарке после 14-летнего перерыва

Клеопатра и Афия осторожно изучают новую территорию в галерее приматов. Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В зоопарке Ростова-на-Дону после 14-летнего перерыва поселились гориллы. Клеопатра и Афия переехали из Москвы.

Путь в тысячу километров питомицы перенесли хорошо. В дороге их сопровождали работники Московского зоопарка, а на Дону встретили донские специалисты.

— Переезд стал для нас настоящим историческим событием: для девочек построили огромный вольер со скалами и водопадом, чтобы они чувствовали себя как в родных африканских джунглях, — рассказали в соцсетях сотрудники Ростовского зоопарка.

Клеопатра и Афия оценили гостеприимство, но все еще осторожно изучают новую территорию в галерее приматов.

Добавим, в России только три зоопарка содержат горилл. За питомцами ухаживают, также опытные ветеринары следят за их здоровьем. Основная задача зоопарков - сохранение и размножение редких и исчезающих видов животных.

Ранее в зоопарк донской столицы из Барнаула привезли корову шотландской породы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовский зоопарк из Барнаула привезли корову шотландской породы

В Ростовском зоопарке у бычка породы Хайленд появилась подруга (подробности)