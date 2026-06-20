Горячее водоснабжение подключили в 24 домах в Ростове

При отсутствии горячей воды после ремонта нужно обращаться в управляющую компанию. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону горячую воду подключили в 24 домах. Информация сегодня, 20 июня, появилась на сайте городской администрации.

Власти со ссылкой на ООО «Ростовские тепловые сети» сообщают, что подключены адреса:

— проспект Коммунистический, 8, 31, 31/4, 33, 33/2, 35, 35/2, 35/3, 35/4, 37, 37/1, 37/2;

— улица 2-я Краснодарская, 82/1, 82/2, 84, 84/2;

— проспект Стачки, 193/3, 195;

— переулок Островского, 105;

— переулок Малый, 19;

— проспект Ворошиловский, 55, 57.

Кроме того, после ремонта специалисты АО «Теплокоммунэнерго» подключили адреса на проспекте Коммунистическом, 34/1, 34/3.

— Информация о необходимости подключения домов передана в управляющие организации. При отсутствии горячей воды после завершения ремонтных работ жильцам нужно обращаться в управляющую компанию, — говорится на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Также всех попросили сообщать о случаях течи, размыва грунта или дорожного покрытия. Подходить к таким местам опасно. Нужно звонить по телефонам круглосуточной диспетчерской службы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

АЛЛО!

Телефоны круглосуточной диспетчерской службы: (863) 234-89-44, (863) 287-01-90, или круглосуточной горячей линии: (961) 441-22-11, (863) 210-47-32, (863) 210-47-33;

Читайте также

Почти 100 домов в Ростове остаются без горячей воды

Некоторые ростовчане все еще не получили горячую воду из-за ремонта на теплосетях (подробности)