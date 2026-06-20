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НовостиОбщество20 июня 2026 16:28

В ЗАГСе назвали редкие и популярные имена новорожденных в Ростовской области

На Дону родились девочки и мальчики с редкими именами
Ангелина СКИБА
Обновленный список имен опубликовали в реестре ЗАГС.

Обновленный список имен опубликовали в реестре ЗАГС.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области некоторым новорожденным малышам родители дали редкие имена. Обновленный список за 20 июня 2026 года опубликован в реестре ЗАГС.

Мальчиков назвали Парижан, Саламон, Тимурбек, Изнаур и Джеймс, девочек - Эвва, Мунира, Ария, Анита, Асма.

Ранее, до обновления записи ЗАГС, жители региона могли видели другие имена.

Самыми распространенными именами в июне оказались: Михаил (328 новорожденных мальчиков), Александр (309), Артем (259), Иван (228), Матвей (219); София (258 новорожденных девочек), Мария (223), Анна (212), Варвара (206), Ева (205).

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