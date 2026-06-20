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НовостиОбщество20 июня 2026 16:55

Жителей Ростова и области предупредили о высоком УФ-индексе

Интенсивность ультрафиолетового излучения повысится 21 июня
Ангелина СКИБА
Жителям Дона лучше не выходить под прямые солнечные лучи, следует носить головные уборы.

Жителям Дона лучше не выходить под прямые солнечные лучи, следует носить головные уборы.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Ростова-на-Дону и области предупредили о высоком УФ-индексе. Информацию публикует сервис «Яндекс Погода».

По прогнозу, днем 21 июня, примерно с 11 до 15 часов, интенсивность ультрафиолетового излучения будет высокой, а в остальное время — утром и вечером — умеренной. Жителям региона лучше не выходить под прямые солнечные лучи, также следует носить головные уборы.

Отметим, представленная шкала УФ-индекса может варьироваться от низкого до высокого, очень высокого и экстремального уровней.

Добавим, завтра днем в донской столице ожидается до +26, ночью — до +17 градусов. Также 21 числа все еще будет действовать штормовое предупреждение о грозовых ливнях с градом и ветром 20-23 м/с.

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