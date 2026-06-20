Жителей Ростова и области предупредили о высоком УФ-индексе

Жителям Дона лучше не выходить под прямые солнечные лучи, следует носить головные уборы. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Ростова-на-Дону и области предупредили о высоком УФ-индексе. Информацию публикует сервис «Яндекс Погода».

По прогнозу, днем 21 июня, примерно с 11 до 15 часов, интенсивность ультрафиолетового излучения будет высокой, а в остальное время — утром и вечером — умеренной. Жителям региона лучше не выходить под прямые солнечные лучи, также следует носить головные уборы.

Отметим, представленная шкала УФ-индекса может варьироваться от низкого до высокого, очень высокого и экстремального уровней.

Добавим, завтра днем в донской столице ожидается до +26, ночью — до +17 градусов. Также 21 числа все еще будет действовать штормовое предупреждение о грозовых ливнях с градом и ветром 20-23 м/с.

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