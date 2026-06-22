Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 22 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 22 июня оставят без электричества тысячи жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в понедельник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Ленина, 210, 212;
- улица Усадебная;
- улица 2-я Усадебная;
- улица 3-я Усадебная;
- улица Панорамная;
- переулок 2-й Монетный;
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица 6-я линия, 7, 9;
- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;
- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;
- улица Майская, 30-42;
- улица Советская, 31-39;
- улица Радищева, 13-71 и 18-68;
- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;
- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;
- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;
- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;
- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;
- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;
- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;
- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;
- улица Веры Пановой, 3-11;
- улица 20-я линия, 47-67;
- улица 22-я линия, 46-66 и 47-75;
- улица 24-я линия, 27/95, 20-50;
- улица Лекальная, 9-27.
С 9:00 до 16:00:
- улица Кемеровская, 51-67 и 50-70;
- улица 20 лет Октября, 49-77 и 26-64;
- улица Конституционная, 47-63 и 48-58;
- улица Курчатова, 31-63;
- переулок Угловой, 1-31 и 2-20;
- улица Тихого Дона, 31-47 и 30-40.
С 9:00 до 14:00:
- улица Филимоновская, 40-66 и 65-91;
- переулок Гвардейский, 26-38.
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