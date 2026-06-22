Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 22 июня

Десятки домов останутся без электричества. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 22 июня оставят без электричества тысячи жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Ленина, 210, 212;

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица 6-я линия, 7, 9;

- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;

- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;

- улица Майская, 30-42;

- улица Советская, 31-39;

- улица Радищева, 13-71 и 18-68;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;

- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;

- улица Веры Пановой, 3-11;

- улица 20-я линия, 47-67;

- улица 22-я линия, 46-66 и 47-75;

- улица 24-я линия, 27/95, 20-50;

- улица Лекальная, 9-27.

С 9:00 до 16:00:

- улица Кемеровская, 51-67 и 50-70;

- улица 20 лет Октября, 49-77 и 26-64;

- улица Конституционная, 47-63 и 48-58;

- улица Курчатова, 31-63;

- переулок Угловой, 1-31 и 2-20;

- улица Тихого Дона, 31-47 и 30-40.

С 9:00 до 14:00:

- улица Филимоновская, 40-66 и 65-91;

- переулок Гвардейский, 26-38.

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