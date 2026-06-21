В Ростовской области в июне стартовал сезон охоты

В Ростовской области стартовал сезон охоты на зверей и птиц. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области утвердили сроки охоты на сезон 2026-2027. Об этом говорится на сайте минприроды региона.

Начиная с июня и до конца февраля можно охотиться на кабана. С 15 июля по 30 сентября – на сурка байбака. С начала августа и до конца марта – на волка и шакала. С 15 августа до конца октября – на барсука. Кроме того, в последнем летнем месяце стартует сезон охотны на перепелов, голубей, горлиц, коростелей, бекасов. Птиц разрешено отстреливать с 8 августа до конца 2026 года.

С 5 сентября по 6 декабря можно охотиться на серую куропатку, с 10 сентября до конца февраля - на ондатру. Охота на взрослых самцов лося, лани, благородного и пятнистого оленей разрешена с 1 по 30 сентября 2026 года. С начала октября разрешено добывать бобра и выдру, с середины месяца - норку, белку, куницу, хоря. Сезон на них открыт до марта.

Фазана можно отстреливать с 3 октября до конца 2026 года. За водоплавающей дичью (с подружейными собаками) следует отправляться с 10 октября по 20 января. Охота на вальдшнепа разрешена с 3 октября до конца 2026 года.

Что касается зайца-русака, то охота на него с борзыми собаками будет вестись с 17 октября по 10 января, без собак — с 7 ноября по 31 января. Лисицу, корсака и енотовидную собаку можно добывать с 7 ноября до начала марта.

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