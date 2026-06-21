В Ростове продают разрубленные на куски автомобильные номера

В Ростове выставили на торги остатки автомобильных номеров. Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области выставили на торги разрубленные автомобильные номера. Предложение размещено на сайте ГИС «Торги».

Власти продают лом цветного металла, а именно - номерные знаки от автотранспортных средств, рубленные на части. В описании лота говорится, что имущество хранится в Ростове на улице Шоссейной.

Начальная цена за 9 тонн - 1 миллион 356 тысяч 678 рублей. Заявки принимаются до конца июня, а сами торги будут проведены 7 июля этого года.

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