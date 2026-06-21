В Ростовской области за сутки 20 июня потушили пять пожаров

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В донском регионе за сутки потушили пять пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
К сожалению, не обошлось без жертв. 20 июня в Таганроге во время пожара погиб мужчина и пострадала женщина. ЧП случилось в многоквартирном одноэтажном доме на улице Ленина. Сначала площадь возгорания составляла 30 квадратных метров, но потом увеличилась до 120. Сотрудники МЧС тушили пламя в течение трех часов.
Всего за 20 июня в ликвидации последствий разных ЧП, включая аварию, участвовали 72 спасателя на 18 единицах спецтехники.
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