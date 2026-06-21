В Ростовской области утром 21 июня сняли угрозу беспилотной опасности

В Ростовской области 21 июня сняли угрозу беспилотной опасности. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области сняли угрозу беспилотной опасности. Соответствующие уведомления жители получили 21 июня в рассылке от РСЧС.

- Отбой беспилотной опасности в Ростовской области, - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 21 июня силы ПВО уничтожили больше десятка вражеских беспилотников в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и четырех районах области: Матвеево-Курганском, Миллеровском, Морозовском, Родионово-Несветайском.

По словам донского губернатора, сведения о пострадавших и разрушениях на земле не поступали.

Всего, по сведениям минобороны России, за прошедшую ночь были перехвачены и уничтожены 239 украинских БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Республиками Крым и Адыгея, а также над Азовским и Черным морями

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