В Ростовской области задержали мужчину, который выращивал наркосодержащие растения

Полицейские задержали мужчину, который выращивал дома наркосодержащие растения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области полицейские задержали мужчину, который выращивал дома сырье для изготовления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.

У подозреваемого изъяли три бумажных свертка с наркотиком весом 2,72 грамма, которые он хранил для сбыта. Кроме того, во время обыска у него дома обнаружили еще 724,74 граммов наркосодержащего растения в сушеном виде.

Полицейские выяснили, что 45-летний житель Таганрога приобретал семена через интернет – магазин и выращивал сырье для наркотика в домашних условиях для дальнейшего распространения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических средств. Его заключили под стражу.

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