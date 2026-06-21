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НовостиОбщество21 июня 2026 9:48

В Ростовской области задержали мужчину, который выращивал наркосодержащие растения

Житель Таганрога устроил дома плантацию наркосодержащих растений
Марина ЮРЬЕВА
Полицейские задержали мужчину, который выращивал дома наркосодержащие растения.

Полицейские задержали мужчину, который выращивал дома наркосодержащие растения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области полицейские задержали мужчину, который выращивал дома сырье для изготовления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.

У подозреваемого изъяли три бумажных свертка с наркотиком весом 2,72 грамма, которые он хранил для сбыта. Кроме того, во время обыска у него дома обнаружили еще 724,74 граммов наркосодержащего растения в сушеном виде.

Полицейские выяснили, что 45-летний житель Таганрога приобретал семена через интернет – магазин и выращивал сырье для наркотика в домашних условиях для дальнейшего распространения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических средств. Его заключили под стражу.

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