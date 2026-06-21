В графике поездов крымского направления, идущих через Ростов, произошли изменения

В расписании поездов крымского направления произошли изменения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В расписании поезда, идущего через Ростов в Крым и обратно, произошли изменения. Об этом 21 июня сообщил железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Речь идет о поезде №67/68 Керчь – Москва. Он отправится из Крыма раньше графика: 21 июня в 22 часа 10 минут вместо 22 июня 00 часов 55 минут.

- Для пассажиров этого поезда посадка в автобус в Симферополе запланирована на 16 часов, отправление – в 17 часов. Автобус проследует через станцию Владиславовка в 19 часов и прибудет в Керчь в 21.30, - говорится в сообщении.

Расписание других поездов «Таврия» на 21 и 22 июня остается прежним.

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