В Ростовской области почтили память святого Павла Таганрогского. Фото: канал МАХ Камбуловой Светланы

В Ростовской области почтили память святого Павла Таганрогского. Как сообщила в канале МАХ глава города Светлана Камбулова, на Божественную литургию в Никольском храме собрались как местные жители, так и паломники со всей страны.

Павел Таганрогский - первый канонизированный святой донской земли. Он родился во второй половине 19 века в Украине, в Черниговской области. Его родители были богатыми помещиками, однако Павел раздал доставшееся ему имущество нищим, отпустил на свободу крепостных крестьян и отправился в паломничество.

Прибыв в Таганрог, будущий святой устроился работать простым грузчиком в порту, посещал церковь и вел праведный образ жизни. Считается, что Павел обладал даром провидения, и люди стали обращаться к нему за помощью: при жизни и после его смерти.

Напомним, что несколько лет назад в Ростовской области открыли паломнический маршрут «По стопам праведного Павла Таганрогского». Он включает в себя Никольский храм, где покоятся мощи святого, церковь Всех святых, где отпевали старца, а также часовню над его могилой и келью.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как грузчик морского порта Таганрога стал святым

О судьбе удивительного человека, известного на весь мир, говорим на радио «Комсомольская правда» - Ростов» (подробнее)