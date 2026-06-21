В Таганроге 21 июня объявили угрозу применения БПЛА

В Таганроге объявили угрозу применения БПЛА. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 21 июня в Таганроге объявили угрозу применения БПЛА. Об этом жителей предупредила в канале МАХ глава города Светлана Камбулова.

- Внимание, угроза применения БПЛА по Таганрогу! Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие! - говорится в сообщении.

Горожанам напомнили о запрете на фото- и видеосъемку воздушной атаки, а также о необходимости сообщить в службу 112 при обнаружении беспилотников.

Напомним, что в ночь на 21 июня Ростовскую область атаковали больше десятка украинских беспилотников. Вражеские дроны были сбиты в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и четырех районах области: Матвеево-Курганском, Миллеровском, Морозовском, Родионово-Несветайском.

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