На трассе М-4 «Дон» фура столкнулась с легковым автомобилем, пострадал подросток

В аварии на трассе пострадал школьник. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На трассе в Ростовской области в аварии с легковым автомобилем и грузовиком пострадал школьник. Об этом сообщает в телеграм-канале Госавтоинспекция региона.

ДТП случилось в воскресенье, 21 июня, на трассе М 4 «Дон». По предварительным данным, водитель автомобиля «Ман» в составе полуприцепа «Кроне» при перестроении не уступил дорогу «Киа», движущемуся по соседней полосе в попутном направлении. В результате грузовик и легковушка столкнулись. Во время аварии пострадал 13-летний пассажир автомобиля «Киа».

- Госавтоинспекция напоминает: при выполнении перестроения водители обязаны убедиться в безопасности и уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по соседней полосе, - говорится в сообщении.

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