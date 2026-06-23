Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 23 июня

Отключения затронут десятки домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 23 июня запланированы в десятках домов. Без электричества останутся сотни горожан. Список адресов опубликовала компания «Донэнерго».

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Радищева, 13-71 и 18-68;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;

- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;

- улица Веры Пановой, 3-11;

- улица Амбулаторная, 111-171;

- переулок Бойцовский, 3-7 и 2-24;

- Железнодорожный Верхний проезд, 3-15;

- Железнодорожный Нижний проезд, 1-77;

- переулок Парусный, 1-17 и 2-16;

- улица Подгорная, 53-71 и 60-74;

- улица Портовая, 239;

- улица Рельефная, 1-3, 2-46, 13-45;

- переулок Рыболовецкий, 2-26 и 1-31;

- переулок Уманский, 2, 1-7;

- улица Пригородного лесничества;

- садоводческое товарищество «Лесовод»;

- садоводческое некоммерческое товарищество «Берёзка»;

- улица Тюхряева, 4-20 и 11-31;

- улица Буйнакская, 2-10 и 1-7;

- улица 28-я линия, 45-59;

- улица 30-я линия, 34-74 и 33-69;

- улица 32-я линия, 59-79 и 62-76;

- улица Ленина, 142-176, 132, 150, 162-168;

- улица Ленина, 213;

- улица Сурженская, 20-28;

- улица Вавилова, 54, 54А, 60, 68, 70, 70Б, 71, 71/1;

- проспект Королева, 1А, 1Б, 1В, 1Г;

- улица Неклиновская, 43А, 45А;

- улица Ландшафтная, 21;

- улица Вавилова, 59/6, 59/7, 59/8.

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