Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 23 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 23 июня запланированы в десятках домов. Без электричества останутся сотни горожан. Список адресов опубликовала компания «Донэнерго».
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Радищева, 13-71 и 18-68;
- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;
- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;
- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;
- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;
- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;
- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;
- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;
- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;
- улица Веры Пановой, 3-11;
- улица Амбулаторная, 111-171;
- переулок Бойцовский, 3-7 и 2-24;
- Железнодорожный Верхний проезд, 3-15;
- Железнодорожный Нижний проезд, 1-77;
- переулок Парусный, 1-17 и 2-16;
- улица Подгорная, 53-71 и 60-74;
- улица Портовая, 239;
- улица Рельефная, 1-3, 2-46, 13-45;
- переулок Рыболовецкий, 2-26 и 1-31;
- переулок Уманский, 2, 1-7;
- улица Пригородного лесничества;
- садоводческое товарищество «Лесовод»;
- садоводческое некоммерческое товарищество «Берёзка»;
- улица Тюхряева, 4-20 и 11-31;
- улица Буйнакская, 2-10 и 1-7;
- улица 28-я линия, 45-59;
- улица 30-я линия, 34-74 и 33-69;
- улица 32-я линия, 59-79 и 62-76;
- улица Ленина, 142-176, 132, 150, 162-168;
- улица Ленина, 213;
- улица Сурженская, 20-28;
- улица Вавилова, 54, 54А, 60, 68, 70, 70Б, 71, 71/1;
- проспект Королева, 1А, 1Б, 1В, 1Г;
- улица Неклиновская, 43А, 45А;
- улица Ландшафтная, 21;
- улица Вавилова, 59/6, 59/7, 59/8.
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