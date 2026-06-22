В понедельник в городе будет тепло, дождей не предвидится. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 22 июня будет теплой, без дождей, гроз и ветра. По области тоже обойдется без шторма. Подробный прогноз на понедельник выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 22 июня будет переменной облачности. Существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный разовьет скорость 8 - 13 м/с. В ночь на 23 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти задует со скоростью 8 - 13 м/с.

В Ростовской области в понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 8 - 13 м/с. В ночь на вторник также ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер западной четверти 8 - 13 м/с, при грозе порывы 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 22 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +27 — +29 градусов. В ночь на 23 июня ожидается от +17 до +19 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в понедельник составит от +25 до +30 градусов. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до +16 — +21 градуса, местами до +10.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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