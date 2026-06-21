Депутат Разворотнева: монополия на доставку квитанций может поднять платежи за ЖКХ

Внесенный в Госдуму законопроект предполагает сделать «Госуслуги» основным способом получения квитанций. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам зампреда думского комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, инициатива правительства передать «Почте России» исключительное право на доставку квитанций за услуги ЖКХ может обернуться удорожанием коммунальных платежей для граждан. Свое мнение она высказала в беседе с RTVI.

Внесенный в Госдуму законопроект предполагает сделать «Госуслуги» основным способом получения квитанций. Если у гражданина нет личного кабинета или он отказался от электронной доставки, «Почта России» будет печатать и доставлять бумажные платежки за деньги.

Разворотнева отметила, что сейчас у людей есть альтернатива: получать квитанции в приложении банка или через региональные системы, как в Москве через «Электронный дом». Это помогает снижать расходы. Передача всех функций одной организации может увеличить стоимость услуг. Депутат назвала такое решение несвоевременным.

Она также указала, что сейчас бумажная квитанция остается приоритетной — от нее можно отказаться. Многие до сих пор пользуются бумагой и могут даже не узнать, что документы теперь только в электронном виде. Это, по ее мнению, может снизить платежную дисциплину.

Законопроект также дает организации монополию на использование почтовых ящиков в многоквартирных домах. При этом не уточняется, что ящики остаются общедомовым имуществом. Разворотнева считает, что перечень организаций, имеющих доступ к ящикам, надо расширить — включить хотя бы управляющие компании.

Правительство внесло законопроект в Госдуму в июне. Первое чтение может пройти 23 июня. Окончательное принятие планируют до августа.

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