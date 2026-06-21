Нина Останина: изменения семейной ипотеки нанесут урон демографии

Нина Останина назвала новые правила «черным днем» для российских семей и тормозом демографической политики. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Планируемые властями изменения в программе семейной ипотеки могут нанести серьезный урон демографии. Такое мнение на полях съезда КПРФ в беседе с RTVI высказала председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина.

Речь о предполагаемых изменения с 1 июля: условия кредитования могут привязать к числу детей. Для семей с одним ребенком ставка в Москве и Петербурге процент может вырасти до 12%, в других регионах — до 10%. Льготная ставка 6% останется при взносе свыше 50% или при наличии трех-четырех детей.

Останина назвала это ударом по семье и демографии. Жилье остается главной потребностью для молодых семей и при рождении каждого следующего ребенка. Жить с тремя-четырьмя детьми в однушке тяжело и детям, и родителям, что ведет к конфликтам и разводам.

Повышение ставки до 12% для семей с одним ребенком депутат назвала долговым капканом. Ребенок становится заложником ипотеки, и долг могут выплачивать поколениями.

Останина также отметила, что основную выгоду от льготной ипотеки получают банки и застройщики, а не семьи. В пример она привела Беларусь: при рождении четвертого ребенка жилищная ссуда обнуляется, и семья получает квартиру бесплатно.

Вместо ипотеки депутат предложила вернуться к социальному жилью и восстановить очередь для многодетных и льготных категорий. Она также указала на слабый контроль: по данным Счетной палаты, на одного человека оформляли до 26 квартир. Вместо наказания граждан, считает Останина, надо спрашивать с ведомств.

Она назвала новые правила «черным днем» для российских семей и тормозом демографической политики.

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