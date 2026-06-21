Депутат Аксаков: атаки на НПЗ повлияли на снижение ключевой ставки

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Анатолий Аксаков, возглавляющий думский комитет по финансовому рынку, в интервью RTVI отметил, что Центробанк, снижая ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (до 14,25%), не мог игнорировать последствия ударов по НПЗ.
По словам депутата, регулятор дал позитивный сигнал. Учитывались высокие инфляционные ожидания и геополитические решения. Атаки на НПЗ тоже повлияли: они сказываются на ценах на нефтепродукты, а те — на общем ценообразовании.
Аксаков подчеркнул, что на решение регулятора повлиял целый ряд факторов.
— Если говорить о фундаментальных факторах, то они говорят в пользу снижения инфляции, позитивной динамики экономики, — заявил глава комитета
Исходя из этого, депутат сделал вывод: на следующих заседаниях ЦБ продолжит снижать ставку. Насколько — будет зависеть от инфляции. Сам он надеется на снижение в 0,5 процентного пункта.
Напомним, Центробанк снизил ключевую ставку с 14,50% до 14,25%. В регуляторе отметили, что проинфляционные риски на среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают над дезинфляционными.
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