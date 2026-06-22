Утром 22 июня в Ростовской области дали отбой беспилотной опасности, которую объявляли накануне ночью. Сообщение поступило жителям региона примерно в 6:10.
Напомним, несколько дней назад регион подвергся массированному налету украинских дронов. Ночью 18 июня силы противовоздушной обороны ликвидировали около 60 аппаратов в небе над областью.
Беспилотники перехватили в Каменске-Шахтинском и пяти районах Дона. В результате падения обломков погиб человек, а двое сотрудников грузовой станции в Гуково получили ранения средней тяжести.
Кроме того, воздушная атака привела к повреждению тепловоза и возгоранию двух коммерческих объектов в Гуково и Красносулинском районе. Всего же той ночью военные уничтожили 555 беспилотников над территорией 18 регионов.
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