Приемная кампания в вузы и колледжи Ростовской области началась 20 июня

Абитуриенты Ростовской области начали подавать документы в вузы. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростовской области 20 июня стартовала приемная кампания в колледжах и высших учебных заведениях. Такая информация появилась на сайте регионального министерства образования.

- На выбор абитуриентам в регионе представлено 39 профессий и 121 специальность СПО, в том числе в рамках федерального проекта «Профессионалитет», — рассказала глава ведомства Тамара Шевченко.

На данный момент в области работают три образовательных кластера в железнодорожной, строительной и металлургической отраслях. В этом году власти планируют дополнительно открыть транспортное направление для подготовки квалифицированных кадров.

Подать документы будущие студенты могут в приемных комиссиях или онлайн через портал государственных услуг. Заявления на очную форму обучения принимают до 15 августа, а на творческие специальности — до 10 августа.

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