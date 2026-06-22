В Ростовской области сняли угрозу беспилотной опасности

Воздушную опасность сняли утром. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 22 июня в Ростовской области сняли режим беспилотной опасности. Оповещение поступило от управления МЧС.

Предупреждение о БПЛА действовало с 21:03 вечера 21 июня до 5:33 утра 22 июня. В это время всем рекомендовали оставаться в помещениях. Нельзя было подходить к окнам.

Напомним, прошедшей ночью воздушную атаку отразили в городе Гуково, Чертковском и Верхнедонском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала.

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