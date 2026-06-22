42 тонны кормовых смесей оправили из Ростовской области в Азербайджан

Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 8 по 11 июня 2026 года в Ростовской области на экспорт в Азербайджан оформили 42 тонны кормовых смесей. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, она соответствовала требованиям страны-импортера. Качество и безопасность товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», — говорится в информации ведомства.

Разрешение на вывоз выдали в системе «Аргус».

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