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НовостиОбщество22 июня 2026 9:45

Ростовская область заняла 34-е место в рейтинге доходов населения

Исследовали доходы населения: за чертой бедности остаются более 7% населения Ростовской области
Ангелина СКИБА
В рейтинге по доходам населения Ростовская область оказалась между Тульской и Воронежской областями.

В рейтинге по доходам населения Ростовская область оказалась между Тульской и Воронежской областями.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ростовская область по итогам 2025 года заняла 34-е место в рейтинге регионов России по доходам населения. Обновленную информацию опубликовали на сайте РИА Новости.

Аналитики установили, что 7,1% населения Ростовской области оказался за чертой бедности по итогам года. При этом доля людей с доходами ниже установленного прожиточного минимума снизилась на 0,6 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом.

Показатель отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составил 2.

В рейтинге Ростовская область оказалась между Тульской и Воронежской областями.

Лидеры — Ненецкий автономный округ (показатель отношения доходов к стоимости набора товаров — 3,99, доля населения за чертой бедности — 5,8%), Ямало-Ненецкий автономный округ (3,98, 3,3%) и Чукотский автономный округ (3,65, 3,3%). Замыкают список Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва и Республика Ингушетия.

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