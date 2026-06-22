Yota реализовал новую механику автоплатежа с учетом тарифа абонента и подключенных услуг

Фото: предоставлено пресс-службой Yota

Теперь Умный автоплатеж в реальном времени автоматически отслеживает баланс пользователя, поддерживает его в плюсе и анализирует предстоящие списания, рассчитывая сумму пополнения с учетом абонентской платы, подключенных услуг и подписок. Таким образом, сумма пополнения будет покрывать на месяц вперед все прогнозируемые расходы. Реализация технологии стала возможна в партнерстве Yota и Сбербанка.

В отличие от привычного автоплатежа, который пополняет счет на фиксированную сумму в заранее выбранную дату, Умный автоплатеж ориентируется на реальные расходы пользователя. Это особенно удобно, если день списания по тарифу изменился, пользователь подключил дополнительные услуги или потратил больше обычного.

Алгоритмы сервиса анализируют предстоящие регулярные списания на 30 дней и на основе этих данных определяют сумму, достаточную для оплаты тарифа, платных подписок, дополнительных пакетов интернета и других ежемесячных услуг. В расчет также включается небольшой резерв в 20 рублей. Подключить и настроить автоплатеж можно в приложении СберБанк Онлайн.

- Наши абоненты привыкли сами управлять своим тарифом: выбирать условия, менять настройки, подключать нужные опции. Поэтому и оплата должна быть такой же гибкой, без лишних действий и постоянного контроля. Новый сервис помогает рассчитывать пополнение по фактическим начислениям и поддерживает баланс в плюсе, - отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

- Наш совместный проект - удачная демонстрация того, как партнерство усиливает технологический эффект. Сервис помогает людям избавиться от мелких ежедневных забот, оставляет время для действительно важных дел, - добавила Елена Пиляр, директор дивизиона «Платежи» Сбера.

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