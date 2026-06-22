Эксперты оценили ключевые сберегательные тренды в Ростове

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Аналитики узнали, как относятся ростовчане к накоплению денег. В этом году большая часть горожан демонстрирует осознанный подход к финансам, регулярно откладывая различные суммы. Согласно исследованию, проведенному СберНПФ, СберСтрахованием жизни и УК «Первая», сбережения делают 56% опрошенных.

Способы сохранения капитала достаточно традиционные. Самым востребованным инструментом по-прежнему выступают банковские вклады и накопительные счета, которые выбирают 70% респондентов.

На фондовом рынке инвестируют 15% жителей донской столицы, а каждый десятый предпочитает программы долгосрочных сбережений и полисы страхования жизни. Столько же опрошенных, около 10%, выбирают хранение средств в наличной форме.

Главные финансовые цели жителей города распределились довольно равномерно. На первом месте оказалось приобретение автомобиля — этот вариант выбрали 22% респондентов. Практически столько же горожан (21%) копят на покупку жилья для себя или своих детей. Оплату образования считают приоритетом 13% опрошенных, расходы на будущий отпуск закладывают в бюджет 9%, а формирование пенсионных накоплений — 8%. Еще 7% целенаправленно создают финансовую подушку безопасности, в то время как 5% респондентов откладывают деньги на возможное лечение.

Старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский отметил, что россияне ожидают от финансовых инструментов доходность около 17,5% годовых, стремясь к диверсификации портфеля.

— Хотя банковские вклады и остаются самым массовым инструментом, часть населения понимает, что нужно использовать инвестиционные и накопительные инструменты, чтобы сегодня получить такую доходность, — подчеркнул эксперт, указывая на рост интереса к ценным бумагам и программам долгосрочных сбережений.

Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов

Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова сообщила, что в Ростове-на-Дону 56% опрошенных респондентов делают сбережения на различные цели. Это примерно столько же, сколько и в среднем по стране.

- Сегодня финансовый рынок предлагает многочисленные способы формировать капитал для целей любой срочности. Например, можно откладывать с господдержкой по программе долгосрочных сбережений или фиксировать доходность с помощью накопительного страхования жизни, - дала рекомендации Елена Руфова.