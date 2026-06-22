После жалобы жителя Кузбасса магазин эзотерики могут оштрафовать на 1 млн рублей

Магазин товаров эзотерической тематики могут оштрафовать на миллион рублей за спам. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Кузбасса устал от кипы рекламы на эзотерическую тематику в своем почтовом ящике и смог защититься от «темных искусств», направив жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Об этом рассказывает издание vse42.ru.

Мужчина несколько раз писал отправителю «волшебных» писем с просьбой убрать его адрес из рассылки. Рекламные материалы, однако, продолжали приходить. В какой-то момент терпение лопнуло, и кузбассовец отправил жалобу уже не «волшебникам», а в УФАС.

В ведомстве проверили ситуацию и выявили нарушение закона о рекламе. Фирме предписали немедленно прекратить спамить. Теперь против отправителя возбудят дело по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ. Для юридических лиц штраф по этой статье может составить от 300 тысяч до миллиона рублей.

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