Врач из Барнаула спасла пассажирку самолета в небе

Благодаря помощи врача экстренная посадка не понадобилась. Фото: Галина КОПЫЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Врач из Барнаула спасал пассажирку самолета во время полета из Новосибирска в Баку. Об этом рассказывает издание amic.ru.

Инцидент произошел на борту рейса S7 5579. Бортпроводники заметили, что женщина не реагирует на обращения. Она не спала, но не могла говорить и двигаться. Экипаж объявил по громкой связи: есть ли на борту врач?

На призыв откликнулась Екатерина Серебрякова, стоматолог из Барнаула. Ситуация оказалась серьезной. Давление упало до 50 на 30, на коже выступил липкий пот, а какие-либо движения отсутствовали.

Врач попросила нашатырь, уложила женщину, дала глюкозу под язык. Начала растирать область головы и шеи, чтобы стимулировать кровоток. После манипуляций давление начало подниматься: сначала вернулись движения пальцами, потом руками, и вскоре женщина смогла говорить и открывать глаза.

Экипаж дважды предлагал экстренную посадку. Но врач, оценив положительную динамику, решила продолжить полет. Оставшийся час пассажирка была под контролем медика. К моменту посадки ее состояние стабилизировалось.

Екатерина Серебрякова не считает случившееся подвигом. Для нее это профессиональный и человеческий долг. Она выросла в семье врачей и уверена: если есть знания и силы помочь — нельзя проходить мимо.

— Это не про героизм. Это про ответственность и чувство, когда ты спасла человека. Это дает самую глубокую удовлетворенность, — сказала врач.

Благодаря своевременной помощи экстренная посадка не потребовалась. Женщина благополучно завершила полет вместе с семьей.

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