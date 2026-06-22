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НовостиОбщество22 июня 2026 15:07

Врач из Барнаула спасла пассажирку самолета в небе

У пассажирки авиарейса Новосибирск — Баку упало давление до 50 на 30, но благодаря врачу на бору экстренная посадка не понадобилась
Татьяна ТИХОНОВА
Благодаря помощи врача экстренная посадка не понадобилась.

Благодаря помощи врача экстренная посадка не понадобилась.

Фото: Галина КОПЫЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Врач из Барнаула спасал пассажирку самолета во время полета из Новосибирска в Баку. Об этом рассказывает издание amic.ru.

Инцидент произошел на борту рейса S7 5579. Бортпроводники заметили, что женщина не реагирует на обращения. Она не спала, но не могла говорить и двигаться. Экипаж объявил по громкой связи: есть ли на борту врач?

На призыв откликнулась Екатерина Серебрякова, стоматолог из Барнаула. Ситуация оказалась серьезной. Давление упало до 50 на 30, на коже выступил липкий пот, а какие-либо движения отсутствовали.

Врач попросила нашатырь, уложила женщину, дала глюкозу под язык. Начала растирать область головы и шеи, чтобы стимулировать кровоток. После манипуляций давление начало подниматься: сначала вернулись движения пальцами, потом руками, и вскоре женщина смогла говорить и открывать глаза.

Экипаж дважды предлагал экстренную посадку. Но врач, оценив положительную динамику, решила продолжить полет. Оставшийся час пассажирка была под контролем медика. К моменту посадки ее состояние стабилизировалось.

Екатерина Серебрякова не считает случившееся подвигом. Для нее это профессиональный и человеческий долг. Она выросла в семье врачей и уверена: если есть знания и силы помочь — нельзя проходить мимо.

— Это не про героизм. Это про ответственность и чувство, когда ты спасла человека. Это дает самую глубокую удовлетворенность, — сказала врач.

Благодаря своевременной помощи экстренная посадка не потребовалась. Женщина благополучно завершила полет вместе с семьей.

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