Болельщик из Ростова попал на матч ЧМ по футболу по сгенерированному QR-коду

Другие болельщики и проверяющие билеты волонтеры не могли представить, что ростовчанин попал на стадион, нарушив правила. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Болельщик из Ростова-на-Дону попал на стадион во время матча на Чемпионате мира по футболу в Мексике, не приобретая для этого билет. Турист решил рассказать об этом нарушении на своей странице в соцсети.

Мужчина опубликовал целый ролик, посвященный своей авантюре по проникновению на стадион «Ацтека» в столице страны — городе Мехико. Он сгенерировал с помощью нейросети QR-код, похожий на те, какие получили обладатели реальных билетов на матч. Показав картинку волонтерам, которые не могли представить, что кто-то решит их обмануть, и так прошел два кордона. А перед третьим познакомился с другим болельщиком из Колумбии, которого выгнали с трибуны за то, что он зажег фаер. Ростовчанин попытался пройти третий пункт пропуска по его билету и долго препирался с работницей стадиона, пока его не пропустили дальше. Но, пока мужчина поднялся на трибуну, матч уже закончился.

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