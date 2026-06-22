Этим летом жители Ростовской области не смогут отправить детей в Крым. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году жители Ростовской области и других регионов России не смогут отправить детей на летний отдых в Крым. Соответствующий указ об ограничении работы санаториев, баз отдыха и детских лагерей подписал глава республики Сергей Аксенов.

- Приостановить бронирование мест, прием и размещение организованных групп в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории полуострова, — сказано в официально опубликованном документе.

Запрет распространяется также на заселение юных туристов в любые гостиницы для участия в спортивных сборах, фестивалях или профильных экскурсиях. Решение приняли на заседании оперативного штаба для обеспечения общественной безопасности.

Ограничения вступили в силу в 11 часов утра 22 июня. Они будут действовать вплоть до 1 сентября текущего года.

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