В Ростовской области заведующую детсадом осудили за присвоение денег сотрудников

В Ростовской области осудили бывшую заведующую одним из детских садов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области осудили бывшую заведующую одним из детских садов. Обливский районный суд признал ее виновной в мошенничестве и превышении должностных полномочий из корыстных побуждений.

Следствие установило, что руководитель дошкольного учреждения оформляла на своих подчиненных совмещение должностей на время отсутствия других сотрудников. Однако деньги, начисленные за дополнительную работу, руководитель забирала себе и тратила по собственному усмотрению.

Своими действиями она нанесла материальный ущерб отделу образования администрации Обливского района. Общая сумма похищенных средств составила 80 116 рублей 23 копейки.

В пресс-службе суда сообщили, что обвиняемая признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Суд назначил бывшей заведующей наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, ей запретили в течение полутора лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере управления образовательными организациями.

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