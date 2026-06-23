Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2026 4:31

Под Ростовом с опережением графика отремонтировали трассу до поселка Каменоломни

Подрядчик на три месяца раньше графика сдал дорогу в Октябрьском районе
Анна ШИЛЯЕВА
Дорожные строители досрочно завершили обновление участка региональной автодороги «Магистраль «Дон» — пос. Каменоломни». Фото предоставлены министерством транспорта Ростовской области.

Дорожные строители досрочно завершили обновление участка региональной автодороги «Магистраль «Дон» — пос. Каменоломни». Фото предоставлены министерством транспорта Ростовской области.

Дорожные строители досрочно завершили обновление участка региональной автодороги «Магистраль «Дон» — пос. Каменоломни». Модернизацию отрезка длиной 2,2 километра (с 7+100 по 9+300 км) провели на территории Октябрьского района по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

На проведение всех запланированных работ было направлено 36,5 миллиона рублей. Согласно контракту, компания-подрядчик должна была ввести объект в эксплуатацию только к 30 сентября. Однако четкая организация строительного процесса и грамотное распределение сил позволили завершить ремонт с существенным опережением графика.

В ходе работ на объекте выполнили укладку выравнивающего слоя, настелили новое полотно из горячих асфальтобетонных смесей, провели укрепление обочин, а также нанесли дорожную разметку. Обновленный участок дороги станет более комфортным и безопасным как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области отремонтируют дороги к главным туристическим объектам