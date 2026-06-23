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НовостиОбщество23 июня 2026 4:38

В Ростовской области прошел масштабный костюмированный сап-фестиваль

На Дону ко Дню молодежи устроили массовый заплыв в костюмах на сап-бордах
Елена РЕПИНА
В Ростовской области прошел масштабный костюмированный сап-фестиваль. Фото антинаркотической комиссии Ростовской области.

В Ростовской области прошел масштабный костюмированный сап-фестиваль. Фото антинаркотической комиссии Ростовской области.

В Ростовской области состоялся молодежно-спортивный сап-фестиваль, участники которого подготовили оригинальные костюмы. Как сообщает правительство региона, мероприятие приурочили ко Дню молодежи и Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Программа праздника объединила спортивную и развлекательную части. Гости и участники соревновались в заплывах на сап-бордах и лодках класса «Дракон», а также устроили яркий костюмированный парад на воде. На площадке проходили тематические мастер-классы, работали фотозоны, выступали творческие коллективы, а завершилось все пенной дискотекой.

По словам начальника службы по обеспечению деятельности региональной антинаркотической комиссии Алексея Чванова, мероприятие нацелено на то, чтобы привлечь внимание к здоровому образу жизни и популяризировать водный спорт.

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