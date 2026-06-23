Более 10 дронов сбили в небе над Ростовской областью в ночь на 23 июня. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в ночь на 23 июня вражескими беспилотниками были атакованы семь муниципалитетов. Речь идет о Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.

Как сообщил губернатор Донского края Юрий Слюсарь, всего было сбито более десяти беспилотников.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказал Юрий Слюсарь.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в эту ночь атаке подверглись и другие регионы страны. По данным Министерства обороны РФ, в ночь на 23 июня были уничтожены более 140 украинских дронов.

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