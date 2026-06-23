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НовостиПроисшествия23 июня 2026 5:44

В Ростовской области 22 июня произошло семь пожаров

В Ростовской области во время пожара погиб человек
Елена РЕПИНА
В Ростовской области 22 июня произошло семь пожаров.

В Ростовской области 22 июня произошло семь пожаров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области минувшие сутки, 22 июня, выдались напряженными для спасателей. По данным регионального МЧС, в этот день были ликвидированы семь техногенных пожаров. К сожалению, один человек погиб.

Также за отчетный период сотрудники экстренного ведомства шесть раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли два человека. Всего было задействовано 200 человек личного состава и 50 единиц специальной техники.

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