Жителям Дона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 23 июня в Ростовской области объявили ракетную опасность. Оповещение распространило управление МЧС.

Жителям Дона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Предупреждение об опасности действует с 9:45, информация о снятии угрозы пока не поступала.

Напомним, ранее в Ростовской области отменили беспилотную опасность, она действовала в течение ночи и утром.

Добавим, в ночь на 23 июня в регионе уничтожили более десятка БПЛА. Воздушную атаку отразили в Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево Курганском и Неклиновском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала.

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