Фальсификацию творога выявили в Мясниковском районе Ростовской области

Информацию о нарушении направили в управление ветеринарии и природоохранную прокуратуру. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области с помощью системы «Меркурий» обнаружили фальсификацию творога в Мясниковском районе. Нарушение выявили при анализе электронных ветеринарных документов, о чем сообщило управление Россельхознадзора.

— Был оформлен сертификат на молочную продукцию. Однако анализ данных показал, что молочно-жировой баланс сырья по отношению к готовой продукции был превышен. Из молочной смеси изготовили творог, в котором количество жира в сырье составило 0,75 кг, а в готовой продукции — 5,4 кг, что невозможно, — рассказали в надзорном ведомстве.

Таким образом, были нарушены требования закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и правила оформления ветеринарных документов. Кроме того, не соблюдалась прослеживаемость продукции. Хозяйствующему субъекту выписали предостережение.

Материалы направили в управление ветеринарии и природоохранную прокуратуру, а производственный сертификат аннулировали.

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