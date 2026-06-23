Банки юга России обсудили поддержку АПК на заводе «Ростсельмаш» в Ростове

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ.

В Ростове представители банков юга России обсудили поддержку АПК в регионе. На базе завода «Ростсельмаш» состоялось заседание Южного Регионального Банковского клуба (ЮРБК), который объединяет топ-менеджеров ведущих финансовых институтов макрорегиона.

Перед деловой частью участники осмотрели производственные цеха, новейшие образцы техники и роботизированные линии индустриальной площадки одного из мировых лидеров сельхозмашиностроения. Банкиры отметили высокий уровень локализации и технологический суверенитет предприятия.

Президент ЮРБК, управляющий ВТБ в Ростовской области — вице-президент банка Юрий Авдеев подчеркнул: экскурсия наглядно показала огромный потенциал южного АПК.

— Собирая экспертизу банковского сообщества на площадке ЮРБК, мы строим мост между реальным сектором и экономикой. Экскурсия на «Ростсельмаш» наглядно показала: у сельского хозяйства Юга — колоссальные возможности. Наша задача — снабдить этот сектор современными, гибкими и доступными финансовыми инструментами, объединяя усилия всех участников рынка. Будем и дальше развивать клуб как профессиональную среду для поиска новых решений и драйверов развития экономики Ростовской области, — заявил Юрий Авдеев.

В ходе пленарной части обсудили механизмы льготного кредитования сезонных полевых работ, лизинг техники и инвестиционные проекты по глубокой переработке зерна. Председатель правления ЮРБК Владимир Герасименко отметил, что встречи на производственных площадках позволяют быстрее принимать решения, нужные экономике.

Член правления клуба Вадим Хлус добавил, что участники обсудили узкие места и инструменты, требующие доработки. По его словам, главный итог заседания — понимание дальнейших шагов.

Справка КП:

ЮРБК действует с 2013 года. Это площадка для обмена опытом и профессиональных контактов. В клуб входят представители банков: «Донкомбанк», КБ «Сельмашбанк», ПСБ, «ФОРА-БАНК», МКБ «Дон-Тексбанк», «Таганрогбанк», «Москва-Сити», Россельхозбанк, «ДОМ.РФ» и «Газпромбанк».