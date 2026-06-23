В Донской столице состоялся Открытый кубок по хоккею с шайбой

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД.

В Ростове прошел III Открытый Кубок Северо-Кавказской железной дороги по хоккею с шайбой. В этом году площадкой для соревнования стала ледовая арена недавно обновленного Дворца спорта. На открытии турнира свое мастерство показали юные фигуристки и хоккеисты. Также гостям спортивного праздника был продемонстрирован паровоз-трансформер со знаменем Российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив», которому в этом году исполняется 90 лет со дня образования.

Участников соревнований приветствовали начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин, заместитель полномочного представителя Президента России в ЮФО Владимир Гурба, заместитель губернатора - министр транспорта Ростовской области Алена Беликова, министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев.

В рамках турнира за кубок сражались шесть команд. Среди них ледовые дружины Северо-Кавказской, Юго-Восточной и Приволжской магистралей, а также команды Железных дорог Новороссии и «Крылья Ростова». Впервые в гонку за кубок СКЖД включилась команда Новочеркасского электровозостроительного завода.

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД.

На протяжении двух дней участники турнира демонстрировали динамичный, зрелищный и бескомпромиссный хоккей.

В первый день состоялся групповой этап соревнований, а в воскресенье прошли решающие матчи, определившие итоговое распределение мест. Дебютным турнир оказался непростым для команды Новочеркасского электровозостроительного завода, которая заняла шестое место. Пятой финишировала команда «Магистраль» Приволжской железной дороги.

В матче за бронзовые награды упорная борьба развернулась между «Крыльями Ростова» и командой Юго-Восточной железной дороги. В результате третье место завоевали гости турнира.

В финале встретились команды Северо-Кавказской железной дороги и Железных дорог Новороссии. Примечательно, что ранее хоккеисты ЖДН уже дважды становились обладателями главного трофея, а в первый год проведения турнира также встречались с командой СКЖД в решающем матче.

И в этот раз победу в финале одержала команда Железных дорог Новороссии. Главный трофей турнира генеральному директору ФГУП «ЖДН» и капитану команды Андрею Казакову вручил Сергей Задорин.

Подводя итоги соревнований, начальник СКЖД подчеркнул, что традиция проведения Открытого Кубка по хоккею будет продолжена, а подготовка к следующему турниру начнется уже в ближайшее время.