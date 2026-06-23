В Ростове после гибели двухлетнего мальчика возбудили уголовное дело

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и соседей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону 2-летний мальчик выпал из окна седьмого этажа. Ребенок скончался на месте происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Предварительно, малыш остался без присмотра взрослых, забрался на подоконник в спальне и прислонился к москитной сетке. Преграда не выдержала, после этого мальчик выпал из окна. Трагедия произошла сегодня, 23 июня.

— Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и соседей. Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ), — прокомментировали в СК.

Также известно, что ход следствия взяли на контроль в прокуратуре.

Взрослых просят не оставлять детей без присмотра. На окна нужно устанавливать специальные замки и блокираторы. Детей следует приучать к осторожному поведению в быту.

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