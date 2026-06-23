В Ростовской области предотвращено хищение средств на сумму более 75 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в Ростовской области благодаря антифрод-технологиям удалось предотвратить хищения на сумму свыше 75 млн рублей. Такие данные приводит Сбер.

За первые пять месяцев в офисы банка обратились 54 человека, которые хотели разблокировать операции: при попытке снять или перевести крупную сумму денег банк автоматически блокировал операции как подозрительные. После общения с сотрудниками банка и правоохранительными органами подтвердилось, что люди находились под влиянием мошенников.

Как рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, самыми популярными схемами обмана в этот период стали звонки якобы от имени управляющей компании, медучреждений, Пенсионного фонда, а также под предлогом курьерской доставки с известных маркетплейсов или почты. Все это делается для того, чтобы узнать код из СМС и убедить перевести деньги на так называемые «безопасные» счета.

Константин Бугрим, Управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.

- Никогда не спешите принимать решение. Посоветуйтесь с родными и близкими, при любых сомнениях вы можете обратиться в отделение банка или позвонить по официальному номеру. Наши сотрудники всегда готовы проконсультировать по любому вопросу и помочь разобраться в ситуации. Не стесняйтесь обращаться к нам за советом — это может спасти ваши средства, - отметил Константин Бугрим.

По данным экспертов, сегодня распространены схемы мошенничества, связанные с ЖКХ, когда злоумышленники под видом замены домофона или сантехники выманивают у жертв СМС-код для входа в личный кабинет на «Госуслугах». Часто они представляются сотрудниками силовых структур и, угрожая декларированием средств или обвинениями в финансировании терроризма, убеждают перевести все сбережения на «безопасный счет», используя психологическое давление. Так, в отделении Сбера в Шахтах мужчина под влиянием мошенников пытался снять 8 млн рублей. Заподозрив неладное, сотрудники вызвали полицию и заблокировали профиль, что помогло спасти всю сумму. В Ростове-на-Дону женщина хотела снять 600 тысяч рублей для «помощи племяннику». Автоматическая блокировка операции и вмешательство сотрудников банка, которые связались с родственником и полицией, позволили ей осознать обман и предотвратить хищение.

В банке отмечают, что эффективность антифрод-сервисов постоянно повышается, а пользователи получают доступные инструменты для дополнительной защиты.