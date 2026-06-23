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НовостиПроисшествия23 июня 2026 11:50

Прокуратура начала проверку после гибели 2-летнего ребенка в Ростове

Прокуратура: на улице Народного Ополчения в Ростове погиб ребенок, организована проверка
Ангелина СКИБА
По факту случившегося проводится проверка.

По факту случившегося проводится проверка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону начали проверку после гибели 2-летнего ребенка, выпавшего из окна седьмого этажа жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

По информации ведомства, малыш погиб на улице Народного Ополчения.

— Организована проверка, в том числе выясняется, насколько родители мальчика выполняли свои обязанности. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования, — прокомментировали в прокуратуре.

Напомним, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

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