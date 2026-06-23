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НовостиОбщество23 июня 2026 12:30

В Советском районе Ростова продлили срок восстановления электроснабжения

Дома на трех улицах Ростова остались без электричества из-за повреждения кабельной линии
Ангелина СКИБА
Ранее подключить дома планировали к 13 часам.

Ранее подключить дома планировали к 13 часам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Советском районе Ростове-на-Дону до вечера 23 июня продлили работы по восстановлению электроснабжения в домах на улицах Коблова, Волнистой и Стабильной. Сообщение публикует городская администрация.

— По информации сетевой организации ООО «Энерготранс», выявлено новое повреждение кабельной линии на улице Еременко. В связи с этим сроки продлены до 20 часов 23 июня, — говорится на сайте администрации Ростова.

Напомним, ранее подключить дома планировали к 13 часам. До этого сообщалось, что несколько повреждений на кабельной линии выявили в ночь на 23 июня во время ремонтных работ.

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