В Советском районе Ростова продлили срок восстановления электроснабжения

Ранее подключить дома планировали к 13 часам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Советском районе Ростове-на-Дону до вечера 23 июня продлили работы по восстановлению электроснабжения в домах на улицах Коблова, Волнистой и Стабильной. Сообщение публикует городская администрация.

— По информации сетевой организации ООО «Энерготранс», выявлено новое повреждение кабельной линии на улице Еременко. В связи с этим сроки продлены до 20 часов 23 июня, — говорится на сайте администрации Ростова.

Напомним, ранее подключить дома планировали к 13 часам. До этого сообщалось, что несколько повреждений на кабельной линии выявили в ночь на 23 июня во время ремонтных работ.

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