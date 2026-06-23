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НовостиОбщество23 июня 2026 14:21

Ливни с грозами до конца суток накроют Ростовскую область

На Дону прогнозируют ливни с грозами, градом и ветром до 20–23 м/с
Ангелина СКИБА
Во время ветра и дождя нельзя находиться рядом с деревьями и ЛЭП.

Во время ветра и дождя нельзя находиться рядом с деревьями и ЛЭП.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовскую область до конца суток 23 июня накроют ливни с грозами, градом и ветром до 20–23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Информацию донских синоптиков передают в ГУ МЧС России по региону.

Напомним, ранее жителей донской столицы о непогоде предупредил глава города Александр Скрябин. Днем в Ростове уже прошел ливень, но дожди еще могут пройти снова. Ожидается выпадение 15–20 мм осадков. Коммунальные и экстренными службы усилили работу.

Напомним, в непогоду лучше находиться в помещении. На улице во время ветра и дождя нельзя находиться рядом с деревьями, ЛЭП и другими конструкциями, которые могут сломаться при порывах стихии. В экстренных ситуациях нужно звонить в службу «112».

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