В Ростовской области ликвидируют крупное возгорание на мусорном полигоне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Шахтах Ростовской области экстренные службы и спецтехника стянуты к полигону ТБО, расположенном в районе шахты им. Красина. Там зафиксировано сильное задымление и пожар. Очаг возгорания отходов занял 300 квадратных метров.

Для борьбы с огнем была задействована тяжелая техника. Восемь спецмашин — бульдозер, два экскаватора и пять самосвалов — провели послойную пересыпку горящего мусора грунтом. Это требуется для того, чтобы перекрыть доступ кислорода к пламени.

Ситуацию под личный контроль взяла министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная. По ее словам, работы на объекте не прекратятся до полного устранения ЧП.

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