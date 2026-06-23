На трассе под Ростовом из-за превышения скорости опрокинулся автомобиль

По факту аварии проводится проверка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пролетарском районе Ростовской области на автодороге «Котельниково — Песчанокопское» произошло серьезное ДТП с перевернувшимся автомобилем. В результате травмы получили два человека. Об этом сообщили в областной ГАИ.

По предварительной информации ведомства, 30-летний мужчина за рулем автомобиля «Фольксваген» превысил скорость. В результате водитель не справился с управлением, иномарка съехала с дороги в кювет и опрокинулась.

В аварии пострадали два пассажира легковушки — мужчины в возрасте 24 и 64 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.

Читайте также

Выбежал на «зебру», пока поднимался шлагбаум: В Ростове двухлетний малыш погиб, попав под колеса на пешеходном переходе