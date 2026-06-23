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НовостиОбщество23 июня 2026 16:46

В Ростове оштрафовали перевозчиков за выключенные в автобусах кондиционеры

Из 198 проверенных в Ростове автобусов в 15 не работали кондиционеры
Елена РЕПИНА
В Ростове привлекли к административной ответственности транспортные компании, выпускавшие на маршруты автобусы с неработающими кондиционерами.

В Ростове привлекли к административной ответственности транспортные компании, выпускавшие на маршруты автобусы с неработающими кондиционерами.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону привлекли к административной ответственности транспортные компании, выпускавшие на маршруты автобусы с неработающими кондиционерами. Проверка городского общественного транспорта выявила серьезное несоответствие между официальными отчетами перевозчиков и фактическими условиями в салонах.

Инспекторы обследовали 198 автобусов. Выяснилось, что в трех машинах системы климат-контроля не было вообще, а в 12 транспортных средствах кондиционеры были намеренно выключены водителями.

О результатах инспекции и наложении штрафов на всех нарушителей рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, отметив при этом, что сведения из докладов расходятся с реальными ощущениями пассажиров.

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