Долгожительнице из Ростовской области исполнилось 102 года

Жительница города Аксая Ростовской области Анна Владимировна Косякова отметила свой 102-й день рождения. Долгожительница прошла большой и трудный жизненный путь, она является ветераном Великой Отечественной войны.
В региональном управлении ЗАГС рассказали, что со знаменательной датой именинницу тепло поздравили руководители районных администраций. Помимо личных поздравлений, Анне Владимировне торжественно вручили праздничные открытки от президента России и губернатора Ростовской области.
Главным сюрпризом праздничного дня стало творческое выступление артистов местного дома культуры. Музыкальный подарок растрогал виновницу торжества, и во время исполнения памятных песен именинница с удовольствием подпевала артистам.
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