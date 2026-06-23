Долгожительнице из Ростовской области исполнилось 102 года. Фото: региональное управление ЗАГС.

Жительница города Аксая Ростовской области Анна Владимировна Косякова отметила свой 102-й день рождения. Долгожительница прошла большой и трудный жизненный путь, она является ветераном Великой Отечественной войны.

В региональном управлении ЗАГС рассказали, что со знаменательной датой именинницу тепло поздравили руководители районных администраций. Помимо личных поздравлений, Анне Владимировне торжественно вручили праздничные открытки от президента России и губернатора Ростовской области.

Главным сюрпризом праздничного дня стало творческое выступление артистов местного дома культуры. Музыкальный подарок растрогал виновницу торжества, и во время исполнения памятных песен именинница с удовольствием подпевала артистам.

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